Brexit, ok emendamento a Camera comuni: controllo passa a Westminister

di mal/dab

Londra (Regno Unito), 25 mar. (LaPresse/AFP) - La Camera dei Comuni ha approvato un emendamento che concede al Parlamento il controllo del processo Brexit, infliggendo un altro affronto al governo di Theresa May. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato unico, nuovo referendum o addirittura la cancellazione dell'uscita dalla Ue.

