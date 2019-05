Brexit, May propone nuovo accordo a deputati: "Ultima opportunità"

La premier britannica Theresa May ha proposto un nuovo accordo sulla Brexit ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall'impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è "l'ultima opportunità" di mettere fine allo stallo.

Il piano include l'idea di una temporanea unione doganale con l'Ue, sino a nuove elezioni, misure ambientali e sui diritti dei lavoratori. May ha spiegato che creerà l'obbligo legale per il governo di cercare un'alternativa al backstop entro il dicembre 2020 e che il Parlamento si pronuncerà sulla temporanea permanenza nell'unione doganale. Nella sua dichiarazione, May ha aggiunto che su questo tema Labour e governo non sono d'accordo, quindi il Parlamento potrà risolverlo.

I deputati potranno anche votare sulla possibilità di tenere nuovo referendum sulla Brexit, se approveranno il disegno di legge sul divorzio dall'Ue.

Il testo sarà messo al voto all'inizio di giugno; nel caso fosse bocciato, la pressione a favore delle dimissioni di May si alzerebbe ulteriormente. L'accordo negoziato da May e Bruxelles è stato bocciato per tre volte dai deputati di Londra e in seguito i colloqui tra Tory e Labour su un compromesso sono falliti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata