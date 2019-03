Brexit, Parlamento esclude no deal in ogni circostanza

Non ci sarà un no deal. La Camera dei Comuni britannica ha approvato con 312 voti contro 308 il primo emendamento al voto che chiede di escludere in ogni circostanza la possibilità di un'uscita dall'Ue senza accordo. Si va ora verso un rinvio del divorzio.

Giovedì 14 marzo è previsto il voto di Westminster sulla richiesta di proroga a Bruxelles. In questo caso Londra utilizzerebbe quanto previsto dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, ovvero che la scadenza dell'uscita di un Paese dall'Ue possa essere prorogata all'unanimità dai rimanenti Paesi membri. Diversi Paesi europei - tra cui la Germania - si son già espressi positivamente rispetto a una opzione di questo tipo che allontanerebbe, almeno nel breve periodo, lo spettro della hard Brexit.

La Francia di Macron ha comunque precisato che potrebbe bloccare la richiesta di proroga se da Londra non arrivassero segnali chiari in merito al piano che intende seguire dopo averla incassata. Punto dirimente sarà la questione del periodo coperto dalla proroga, durante il quale il Regno Unito rimarrebbe comunque un Paese membro dell'Unione europea. A rigor di logica non dovrebbe trattarsi di una breve proroga, perché verosimilmente Londra non sarà in grado di sciogliere nel giro di qualche settimana o mese quei nodi che non è riuscita a sciogliere in quasi due anni, né tanto meno avrà il tempo di rinegoziare un nuovo tipo di accordo con Bruxelles.

Ma il quadro è complicato dalle elezioni europee di maggio. Nel caso di una lunga proroga, Londra dovrebbe andare alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, i cui seggi tornerebbero a essere 751, mentre al momento è previsto che vengano ridotti a 705 proprio per tenere conto dell'assenza di rappresentanti britannici. Tutto ciò a meno che Bruxelles non trovi un qualche escamotage giuridico per il quale Londra sia 'esentata' dall'eleggere i suoi rappresentanti durante il periodo di proroga.

