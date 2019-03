Brexit, i negoziati vanno avanti tra governo e parlamento inglesi

Il capo negoziatore sulla Brexit dell'Unione Europea, Michel Barnier, ha dichiarato a AFP che i negoziati per la rottura della Brexit si svolgono ora tra il primo ministro britannico Theresa May e i parlamentari del Regno Unito. "Abbiamo tenuto dei colloqui durante il fine settimana e le trattative in questo momento si svolgono a Londra tra il Governo e il Parlamento", ha spiegato Barnier arrivando al quartier generale dell'UE a Bruxelles

Secondo il quotidiano britannico Indipendent May è stata invitata a posticipare il voto del Parlamento britannico sull'accordo sulla Brexit: senza significative modifiche alla sua attuale proposta si troverebbe di fronte ad un'altra sconfitta schiacciante nel voto alla Camera dei Comuni, in programma martedì 12 marzo. I Tories hanno affermato che il rifiuto dell'accordo della May è "inevitabile" a meno che l'attuale situazione di stallo non si interrompa.

