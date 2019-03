Brexit, Moscovici: L'uscita con no deal è ancora evitabile

di nbr

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "Se l'accordo non viene votato questa settimana, i britannici avranno fino al 12 aprile per dirci dove vogliono andare. La nostra responsabilità è evitare il no deal ma è ancora evitabile". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in un'intervista all'emittente radiofonica francese Rtl.

