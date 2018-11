Brexit, ministri riuniti per valutare l'accordo Uk-Ue. May: "Rispetta la volontà del referendum"

Si è aperta a Londra la riunione dei ministri del governo della premier Theresa May, decisiva per un accordo sulla Brexit. In parallelo a Bruxelles si riuniscono gli ambasciatori dei 27 Paesi europei, per discutere i negoziati e la bozza di accordo raggiunta martedì dai negoziatori. Se sarà approvata a Londra il summit dell'Ue si terrà "probabilmente" il 25 novembre.

Parlando alla Camera dei Comuni prima dell'incontro a Downing street May ha sottolineato che la bozza rispetta la volontà espressa dal popolo del Regno Unito nel referendum di giugno del 2016. "Quello che abbiamo negoziato è un accordo che rispetta il voto del popolo britannico", ha detto dopo una serie di critiche incassate dai Tories più radicali pro Brexit, secondo cui l'intesa conterrebbe compromessi con l'Ue inaccettabili.

La prima ministra ha difeso l'accordo davanti ai deputati, affermando che esso garantirà la fine all'immigrazione sregolata dall'Unione europea e consentirà al Regno Unito di stabilire le proprie politiche commerciali. Il testo, ha sottolineato, include una clausola con cui evitare un confine 'rigido' in Irlanda, una "assicurazione" provvisoria in caso nessuna futura relazione sia concordata. "Vogliamo metter su la futura relazione alla fine del dicembre 2020", ha detto ancora May.

Il leader laburista, Jeremy Corbyn, ha criticato l'accordo dicendo che "viola le linee rosse della stessa prima ministra" e che i negoziati con Bruxelles sono stati "caotici", aggiungendo: "Questo governo ha trascorso due anni negoziando un cattivo accordo, che lascerà il Paese in una via di mezzo". Critico anche il conservatore , fortemente pro-Brexit: May "non sta dando al popolo britannico ciò per cui ha votato, oggi perderà il sostegno di molti deputati conservatori e di milioni di elettori"

