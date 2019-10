Brexit, mercoledì Johnson presenterà 'offerta finale' all'Ue

di dab

Manchester (Regno Unito), 1 ott. (AFP/LaPresse) - Mercoledì il primo ministro britannico Boris Johnson presenterà "un'offerta finale" all'Unione europea per concludere un nuovo accordo sulla Brexit "equo e ragionevole". Se Bruxelles "non intraprende il dialogo su questa offerta, questo governo smetterà di negoziare fino a quando non lasceremo l'Ue", hanno spiegato i suoi servizi stampa in una dichiarazione, aggiungendo che il capo del governo avrebbe rivelato le sue proposte formali nel suo discorso conclusivo al Congresso dei Conservatori di Manchester, nel nord ovest dell'Inghilterra.

