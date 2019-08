Brexit, media: Governo chiederà alla regina sospensione del Parlamento

Milano, 28 ago. (LaPresse) - Il governo britannico chiederà alla regina di sospendere i lavori parlamentari pochi giorni dopo il rientro dalla pausa estiva a settembre e fino al 14 ottobre, due settimane prima della data in cui dovrebbe scattare la Brexit, il 31 ottobre. Ciò renderebbe improbabile che i deputati abbiano il tempo di approvare qualsiasi legge che potrebbe impedire al primo ministro di portare il Regno Unito fuori dall'Ue senza un accordo. Lo riporta la Bbc. Il Parlamento britannico è tradizionalmente sospeso per diverse settimane a settembre in occasione dei congressi annuali dei partiti.

