Brexit, May: "Disposta a dimettermi pur di far passare l'accordo"

"Sono pronta a lasciare l'incarico in anticipo rispetto al previsto per assicurare una Brexit ordinata". La premier britannica, Theresa May, è disposta a sacrificare la sua poltrona pur di portare a casa il divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. Alla riunione con i deputati Tory alla Camera dei Comuni, May ha offerto le sue dimissioni in cambio del via libera al suo accordo sulla Brexit, già bocciato dal Parlamento due volte.

"So che c'è il desiderio di un approccio nuovo - e di una nuova leadership - nella seconda fase dei negoziati sulla Brexit - e non ostacolerò questo", ha dichiarato May ai suoi, riferendosi alla prossima fase negoziale che dovrà determinare la natura delle future relazioni Londra-Ue post divorzio. "Sono pronta a lasciare questo incarico prima del previsto per fare ciò che è giusto per il nostro Paese e per il nostro partito", ha proseguito May secondo Downing Street, concludendo poi: "Chiedo a tutti coloro che sono in questa stanza di appoggiare l'accordo in modo che possiamo portare a termine il nostro compito storico - cioè quello di portare a compimento la decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione europea con un'uscita ordinata e tranquilla".

Qualche dettaglio più preciso sulla tempistica delle dimissioni è giunto da una fonte del numero 10 di Downing Street, citata da Sky News: l'iter per eleggere un nuovo leader conservatore, e quindi un nuovo primo ministro, verrà avviato solo dopo la Brexit, che se i deputati effettivamente approveranno l'accordo di May questa settimana dovrebbe avvenire il 22 maggio. Fino al completamento di quell'iter, May resterà premier.

May vorrebbe portare in aula per la terza volta il suo accordo tra giovedì o venerdì, solo se riterrà di avere chance di vincere. Ottenendo dall'Ue il rinvio della data di divorzio, Bruxelles ha fissato per May due scadenze: se riuscirà a far approvare il suo accordo in Parlamento, la Brexit avverrà il 22 maggio; se invece non ci riuscirà, Londra avrà fino al 12 aprile per presentare un'alternativa e chiedere un nuovo rinvio, che implicherebbe la partecipazione alle elezioni europee di maggio. Oppure, ci sarà un'uscita senza accordo, cioè si concretizzerebbe lo scenario di no deal.



Ma il presidente della Camera dei Comuni John Bercow ha confermato che il testo non potrà essere ripresentato senza variazioni dal momento che quell'accordo è già stato bocciato due volte (una a metà gennaio e una a marzo). E ha anche selezionato otto proposte di piano B per la Brexit alternativo all'accordo di May sulle quali i deputati hanno votato in cosiddetti "voti indicativi", non vincolanti ma dall'alto valore politico per individuare che direzione il Parlamento preferisca.

1) Brexit con no deal - cioè uscita dall'Ue il 12 aprile senza un accordo;

) Mercato comune 2.0 - cioè il Regno Unito si unirebbe allo Spazio economico europeo (EEA) e negozierebbe un'unione doganale temporanea finchénon si troverà un accordo alternativo;

3) EFTA/EEA - la Bbc spiega che è una proposta simile a quella del Common Market 2.0, ma respinge ogni tipo di unione doganale con l'Ue e afferma che il backstop irlandese debba essere sostituito con accordi alternativi;

4) Unione doganale - cioè si invita il Regno Unito a negoziare un'unione doganale permanente con l'Ue dopo la Brexit;

5) piano alternativo laburista - prevede un'unione doganale con l'Ue e un "allineamento stretto" con il mercato unico;

6) Revoca dell'articolo 50 - implica la cancellazione della Brexit se il Regno Unito dovesse arrivare senza un accordo a pochi giorni dalla data del divorzio; ai deputati dovrebbe essere chiesto di votare su un'uscita senza accordo e, in caso di bocciatura, dovrebbe essere revocato l'articolo 50;

7) Voto pubblico di conferma - questa ipotesi prevede che il Parlamento non possa ratificare né applicare nessun accordo sul ritiro e sulla futura relazione con l'Ue " a meno che e finché non venga approvato dal popolo del Regno Unito in un voto pubblico di conferma".

8) Piano B Malthouse - il Regno Unito dà contributi di budget all'Ue fino alla fine del 2020 e cerca un'intesa su accordi commerciali preferenziali con l'Ue per due anni.

