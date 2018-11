Brexit, i 27 Paesi Ue approvano l'accordo. Juncker: "Giorno triste"

I 27 Paesi dell'Unione europea hanno dato l'ok all'accordo sulla Brexit. "L'Ue 27 ha approvato l'accordo di ritiro e la dichiarazione politica sulle future relazioni Ue-Regno Unito", ha annunciato su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 novembre 2018

I 27 Paesi dell'Ue nelle conclusioni del vertice straordinario sulla Brexit invitano "la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio a fare i passi necessari per garantire che l'accordo possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, in modo da prevedere un ritiro ordinato", si legge nel testo delle conclusioni postato su Twitter da Preben Aamann, portavoce del presidente del Consiglio europeo, Tusk.

May: "Riprenderemo il controllo di propri confini, denaro, leggi" - Durante la conferenza stampa successiva al vertice, la prima ministra britannica, Theresa May, si è rivolta "direttamente ai cittadini britannici", spiegando che l'accordo sull'uscita dall'Ue significa per il suo Paese riprendere controllo sui propri confini, sul denaro e sulle leggi. Per ciascuno di questi tre punti, la leader conservatrice ha descritto alcuni aspetti e ogni volta ha aggiunto: "È nel nostro interesse nazionale". Per May l'accordo raggiunto sulla Brexit è "il migliore possibile" e "l'unico possibile, non c'è altra soluzione a disposizione e ora l'importante è che il Parlamento l'approvi". Ha precisato di non essere triste ma di capire quanti nell'Unione europea e nel Regno Unito lo sono. Ha anche precisato che il suo Paese sta lasciando il blocco comunitario, non l'Europa.

Ora nel Regno Unito si apre un dibattito nazionale sull'accordo sulla Brexit, su cui i deputati di Londra voteranno prima di Natale: sarà uno dei voti più cruciali degli ultimi anni, ha dichiarato Theresa May, sottolineando che se l'accordo non sarò approvato dal Parlamento, seguirà un periodo di incertezza.

Le reazioni dei leader europei - Il premier italiano Giuseppe Conte ha voluto rassicurare "i 600mila italiani nel Regno Unito, abbiamo sempre lavorato per loro, abbiamo trovato un compromesso che ci rassicura. Dovremo lavorare con eguale intensità per definire l'accordo. Non possiamo essere contenti, c'è una nota di tristezza, ma siamo confidenti che avremo un partenariato strategico con il Regno Unito, potrà essere un modello per il futuro".

È "un giorno triste" anche per il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e per "tutti i leader europei - ha detto in conferenza stampa dopo il vertice - Non è un giorno in cui alzare calici di champagne" e ha sottolineato che l'unità dei 27 è stata mantenuta, nonostante la pressione. Poi ha aggiunto: "Quello raggiunto sulla Brexit tra Bruxelles e Londra è il miglior accordo possibile, l'unico. La Brexit è un momento triste per l'Unione europea e anche per il Regno Unito, il futuro lo dimostrerà". E "non è un giorno di festa" neanche per il presidente francese Emmanuel Macron.

Tristezza a parte, "una cosa è sicura: resteremo amici fino alla fine dei giorni e ancora per un giorno in più", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. D'accordo anche il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier: "Resteremo alleati, partner e amici del Regno Unito".

Si tratta di "un giorno storico, che mi provoca sentimenti misti - ha commentato la cancelliera tedesca, Angela Merkel - È tragico che il Regno unito lasci l'Unione europea. I miei sentimenti sono divisi, mi sento molto triste ma ho anche un senso di sollievo, perché siamo stati in grado di raggiungere ciò che abbiamo raggiunto". Inoltre, ha sottolineato che l'iter che l'Ue ha dovuto affrontare sulla Brexit ha portato rinnovata unità nel blocco: "Possiamo soltanto essere più forti, se difendiamo i nostri interessi assieme, questa è stata una buona esperienza".

La lettera della May alla nazione - Prima dell'ok all'accordo sulla Brexit, la prima ministra britannica Theresa May ha scritto una "lettera alla nazione" insistendo sul fatto che l'accordo "onora il risultato" del referendum del 2016, quando il 52% dei votanti al referendum ha sostenuto il divorzio dall'Ue, e che è "un momento di rinnovamento e riconciliazione". "Sarà un accordo nel nostro interesse nazionale, che funziona per tutto il nostro Paese e per tutta la nostra gente, che uno abbia votato 'Leave' o 'Remain'", ha scritto la premier.

