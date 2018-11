Brexit, May ritorna a Bruxelles. Trovato l'accordo su Gibilterra

La premier britannica Theresa May sarà a Bruxelles per le ultime modifiche, in vista del vertice di domenica sulla Brexit, per suggellare lo storico accordo di divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. La prima ministra incontrerà il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, alle 18, prima di un briefing con il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, maestro di cerimonia del summit straordinario.

Risolto il nodo Gibilterra, che minacciava di far naufragare l'accordo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che Madrid ha ottenuto un intesa sullo stato e voterà a favore della Brexit. Anche un'altra delle questioni che continuavano a frenare l'accordo, quello dei futuri di diritti di pesca degli europei nelle acque territoriali britanniche, "è stata risolta", ha spiegato una fonte diplomatica dopo un incontro di alto livello dei rappresentanti dei leader europei.

La visita di May a Bruxelles, oggetto di critiche da parte di una fronda interno al suo partito che l'accusa di aver fatto troppe concessioni all'Europa, non mira a concludere anche gli ultimi negoziati sulla bozza. "È una visita di aggiustamento, per definire i messaggi politici che saranno resi pubblici domenica", ha spiegato una fonte assicurando che "non si tratta di negoziare più nulla". L'Unione europea e il Regno Unito sono infatti riusciti a concordare giovedì scorsa una "dichiarazione politica" che definisce il quadro delle loro relazioni post-Brexit, in particolare per quanto riguarda gli scambi commerciali.

