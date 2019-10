Brexit, le 3 lettere di Londra all'Ue. Boris Johnson spinge: Fuori il 31/10

Il governo di Boris Johnson continua a spingere perché la Brexit avvenga il 31 ottobre, anche dopo che il Parlamento ha costretto il premier a scrivere a Bruxelles per chiedere un nuovo rinvio. La giornata di sabato, con un voto storico a Westminster sul nuovo accordo trionfalmente annunciato due giorni prima, avrebbe dovuto dare la svolta decisiva, 3 anni dopo il referendum del 2016. Invece i deputati hanno dato un altro schiaffo a Johnson e deciso di posticipare la propria decisione. Effetto: gli europei si trovano in mano tre lettere, che dicono tutto e il contrario di tutto. Mentre mancano 11 giorni al divorzio e i settori economici temono gli effetti di un no deal.

Prima lettera: non firmata da BoJo, chiede il rinvio al 31/01/20 della Brexit. Seconda lettera: firmata da Johnson, che vi afferma di non volere il rinvio. Terza lettera: scritta dall'ambasciatore britannico all'Ue Tim Barrow, precisa che il rinvio è stato chiesto solo per rispettare la legge. Michael Gove, braccio destro del premier, è intervenuto ai microfoni di Sky News: "Usciremo il 31 ottobre. Abbiamo i mezzi e le capacità per farlo". Poi il ministro degli Esteri Dominic Raab ha aggiunto a Bbc di credere che il governo "abbia i numeri" per l'approvazione dell'intesa, mentre molti "nell'Ue non vogliono una proroga".

Sul lato europeo, a Bruxelles il presidente del Consiglio Donald Tusk ha annunciato sabato sera che avrebbe "cominciato a consultare i leader dell'Ue sul modo di reagire". E una fonte europea ha poi aggiunto che le consultazioni con i 27 "potrebbero durare alcuni giorni". In mattinata durante una breve riunione a Bruxelles tra gli ambasciatori dei 27, assieme al capo negoziatore Michel Barnier, la questione è stata avocata ma non discussa. "L'Ue tiene tutte le opzioni aperte" ha detto un diplomatico europeo. Insomma, l'Ue prende tempo.

Il leader laburista Jeremy Corbyn, intanto, ha esultato: "il dannoso accordo è stato sconfitto" e "nonostante la sua postura irritante e fanfarona" Johnson ha dovuto "obbedire alla legge". Cioè al Benn Act, approvato a settembre per evitare un no deal, che l'ha obbligato a chiedere il rinvio. Il testo prevede che, se un accordo non fosse stato approvato al Parlamento entro il 19 ottobre, il premier avrebbe dovuto fare la richiesta di proroga al 31 gennaio. Johnson sperava di evitarlo facendo approvare l'intesa sabato. Previsione sbagliata e nuova incertezza totale. Alcuni deputati del Labour hanno anche ipotizzato che l'invio della seconda lettera da parte di BoJo sia illegale, annunciando che valutano di portarlo in tribunale per "oltraggio al Parlamento e ai tribunali".

Il successore di Theresa May ha assicurato che "la settimana prossima" presenterà al Parlamento la legge necessaria all'attuazione del suo accordo, con un primo voto possibile già martedì. "Se passeremo la legge in tempo, non ci sarà estensione. Il 31 ottobre è in vista", ha sottolineato Gove. Il governo può contare sul sostegno di alcuni ribelli Tory, che erano stati espulsi per aver appoggiato il Benn Act.

E lunedì potrebbe tentare di nuovo il voto per approvare l'intesa, ma spetterà allo speaker John Bercow stabilire se questo sarà possibile.

