Brexit, la Camera approva una norma che impedisce il "no deal"

Passa per un solo voto (313-312) un provvedimento della laburista Yvette Cooper in base al quale, la premier, di fronte all'ipotesi del "no deal" dovrebbe chiedere una proroga. Pare che Theresa May intenda chiedere altri 9 mesi di tempo alla Ue

Ieri a tarda sera, il Parlamento britannico (Camera dei Comuni) ha approvato una norma che impedisce la Brexit senza accordo. Il provvedimento nato dall'iniziativa della laburista Yvette Cooper è passato di uno solo voto (313-312).e adesso dovrà andare alla Camera dei Lord. Prevede che Theresa May sia obbligata a chiedere una proroga anche lunga alla Ue piuttosto che trovarsi costretta a una Brexit no deal.

A quanto si sa questo coinciderebbe con l'intenzione della premier britannica di chiedere alla Ue altri 9 mesi di tempo. Theresa May, che ieri ha visto il leader laburista Jeremy Corbyn (il quale si è detto piuttosto soddisfatto anche se non è stata raggiunta alcuna intesa), dovrà ora vedersela con la fronda interna al suo partito: 5 ministri e 10 sottosegretari sarebbero già pronti a dimettersi.

May-Corbyn - I colloqui sulla Brexit con Theresa May sono andati "molto bene". È quanto ha detto il leader Labour, Jeremy Corbyn, parlando con il Daily Mirror al termine dell'incontro con la premier britannica, durato oltre due ore e avvenuto nell'ufficio della prima ministra alla Camera dei Comuni. Corbyn ha aggiunto che i due si incontreranno presto di nuovo anche,se, più tardi, quasi a stemperare gli entusiami, ha fatto sapere che comunque "non è stato raggiunto alcun accordo". Ai colloqui hanno partecipato anche: dalla parte del governo il ministro per la Brexit Steve Barclay, il capogruppo dei conservatori Julian Smith e alti collaboratori di Downing Street; e dalla parte di Corbyn, il ministro ombra per la Brexit Keir Starmer, quella per gli Affari Rebecca Long Bailey e il capogruppo Labour Nick Brown.

L'opinione del leader Labour è condivisa anche dalla premier. Un portavoce di Downing Street ha dichiarato che i colloqui sono stati "costruttivi" ed "entrambe le parti hanno mostrato flessibilità e un impegno a porre fine all'attuale incertezza della Brexit", aggiungendo che è stato "concordato un programma di lavoro" che protegga posti di lavoro e sicurezza.

