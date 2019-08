Brexit, Johnson: Vecchio accordo è morto, uscita con o senza 'deal' dipende da Ue

di scp

Milano, 25 ago. (LaPresse) - Una Brexit "'no deal' o con accordo dipende interamente dai nostri amici, alcuni dei quali sono qui, i nostri partner in tutta l'Ue". Così il premier britannico Boris Johnson parlando con Sky News a margine del G7 di Biarritz. "Cerchiamo di essere chiari, penso che al momento ci sia una ragionevole possibilità che avremo un accordo", ha aggiunto, "ma, per ottenere quell'accordo, dobbiamo prepararci a uscire anche senza". Johnson ha precisato che "deve esserci molto realismo da parte dei nostri amici sul fatto che l'accordo di uscita è morto" e ha avvertito che - senza un accordo sulla Brexit - la Gran Bretagna non è legalmente obbligata a liquidare l'intero conto di divorzio dall'Ue da 39 miliardi di sterline.

