Brexit, Johnson: Usciremo il 31 ottobre, molto fiducioso in un accordo

di scp

Milano, 24 set. (LaPresse) - “Il Parlamento ha discusso a fondo della Brexit per tre anni, ora c'è la possibilità per noi di ottenere un accordo, uscire dall'Ue il 31 ottobre, ed è quello che faremo". Così il premier britannico Boris Johnson parlando coi media da New York. "Come prevede la legge, usciremo il 31 ottobre e sono molto fiducioso che otterremo un accordo. Penso che ciò che la nostra gente vuole sia vedere i parlamentari che si riuniscono lavorando nell'interesse nazionale per fare questa cosa e questo è ciò che faremo", ha rimarcato.

