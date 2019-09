Brexit, Johnson: Rispetto i giudici ma forte disaccordo con decisione Corte

di scp

Milano, 24 set. (LaPresse) - “Sono fortemente in disaccordo con questa decisione della Corte suprema. Ho il massimo rispetto per i giudici, ma non credo sia stata la decisione giusta, penso che la proroga sia stata usata per secoli senza questi problemi". Così il premier britannico Boris Johnson parlando coi media da New York.

