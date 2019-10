Brexit, Johnson: Priorità in nostra proposta è rispetto accordo del Venerdì santo

di scp

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Prima di tutto, la nostra proposta è centrata sull'impegno a trovare soluzioni che siano compatibili con l'accordo di Belfast (del Venerdì santo). Questa cornice è la base fondamentale per il governo in Irlanda del Nord e proteggerla è la maggiore priorità per tutti". Lo si legge nella nuova proposta sulla Brexit inviata dal premier britannico Boris Johnson al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

