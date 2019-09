Brexit, Johnson: La cosa ovvia da fare è convocare le elezioni

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - "La cosa ovvia da fare è convocare le elezioni". Così il premier britannico Boris Johnson parlando coi giornalisti a New York, riferendosi al leader laburista Jeremy Corbyn.

