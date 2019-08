Brexit, Johnson conferma sospensione Parlamento fino al 14 otttobre

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato i rumors: il Parlamento sarà sospeso durante la seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, due settimane dalla data prevista per la Brexit, il 31 ottobre. "I deputati avranno molto tempo per discutere", ha detto in una dichiarazione a Sky, mentre la sospensione è stata denunciata dall'opposizione come un modo per impedire ai deputati di fermare una Brexit senza accordo.

Il 14 ottobre sarà il giorno del discorso della regina Elisabetta II, che presenta tradizionalmente il programma del governo. Secondo Johnson, i deputati "avranno modo di discutere del programma di governo e del suo approccio alla Brexit prima del Consiglio europeo (in programma per 17 e 18 ottobre ndr.) e potranno poi votare il 21 e 22 ottobre". "Se riesco a concludere un accordo con l'Ue, il Parlamento potrà allora passare la legge per la ratifica dell'accordo prima del 31 ottobre", sostiene ancora il premier britannico. La scadenza per la Brexit è fissata appunto per il 31 ottobre. "Le settimane che precederanno il Consiglio europeo sono vitali per i miei negoziati con l'Ue" e "mostrando unità e determinazione abbiamo una chance di ottenere un nuovo accordo che possa essere adottato dal Parlamento", ha proseguito l'inquilino del numero 10 di Downing Street. Il ritorno dei parlamentari dalle vacanze è in programma per martedì: i deputati siederanno dunque in aula solo qualche giorno prima dell'inizio della sospensione, che dovrebbe poi durare appunto fino al 14 ottobre.

Solitamente il Parlamento britannico viene sospeso per diverse settimane a settembre per le conferenze annuali dei partiti politici, ma l'estensione dura quest'anno fino a 12 giorni dopo la fine dell'ultima conferenza di partito, quella dei Tory. Questa tempistica molto serrata rende improbabile che i deputati contrari a un'uscita in scenario di no deal possano far votare delle leggi per impedire una Brexit senza accordo il 31 ottobre. .

