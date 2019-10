Brexit, Johnson: Accordo rimuove backstop e assicura confine aperto tra Irlande

di scp

Milano, 19 ott. (LaPresse) - "Dobbiamo andare avanti su questo accordo, io credo che la gente a casa spera e si aspetti questo". Così il premier britannico Boris Johnson nella sessione straordinaria del Parlamento per la Brexit. L'accordo, aggiunge, "rimuove il backstop", "assicura un confine aperto" tra le Irlande "e che per chi vive sul confine non ci saranno cambiamenti pratici nella loro vita".

