Brexit, Johnson a Ue: Via il backstop o usciremo senza accordo

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - "Non voglio una Brexit senza accordo. Dico ai nostri amici dell'Ue che se non vogliono una Brexit senza accordo allora dobbiamo sbarazzarci del backstop dal trattato". Così il primo ministro britannico Boris Johnson, oggi a Biarritz per il G7.

