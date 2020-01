Brexit, Javid: Ci sarà un impatto sulle imprese, alcune non trarranno beneficio

di scp

Milano, 18 gen. (LaPresse) - "Ci sarà un impatto sulle imprese in un modo o nell'altro, alcuni ne trarranno beneficio, altri no". Lo ha detto Sajid Javid, il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, in un'intervista al Financial Times a proposito della Brexit. "Non ci sarà allineamento" con le normative dell'Ue, "non saremo nel mercato unico e non saremo nell'unione doganale - e lo faremo entro la fine dell'anno", afferma Javid, esortando aziende per "adattarsi" alla nuova realtà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata