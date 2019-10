Brexit, Irlanda: Proposta Johnson inaccettabile per noi e l'Ue

Manchester (Regno Unito), 2 ott. (LaPresse/AFP) - La proposta del premier britannico Boris Johnson sulla Brexit trapelata "non sarà certamente accettabile per il governo irlandese, ma neanche per l'Ue". Lo ha dichiarato la ministra irlandese agli Affari irlandesi Helen McEntee al canale irlandese Rte. La leader del Dup, il partito unionista nordirlandese, Arlene Foster, ha detto invece di sperare che l'Ue prenda sul serio l'offerta e che vuole "concentrarsi su un accordo".

