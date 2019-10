Brexit, Irlanda: Possibile accordo in settimana ma ancora non c'è

di mrc/vln

Lussemburgo (Lussemburgo), 14 ott. (LaPresse/AFP) - Un accordo sulla Brexit potrebbe essere possibile già questa settimana. Lo ha dichiarato il vice primo ministro irlandese, Simon Coveney, dopo un week-end di intensi colloqui tra il Regno Unito e l'Ue. Con il tempo che sta per scadere prima del vertice europeo, previsto per giovedì, i diplomatici avvertono che le due parti sono ancora lontane da raggiungere una soluzione per la questione principale della gestione del commercio e delle dogane sull'isola d'Irlanda. Quando i colloqui tra i funzionari sono ripresi a Bruxelles, Coveney ha sollecitato cautela ma ha affermato che un accordo per evitare una Brexit senza accordo potrebbe essere raggiunto. "Un accordo è possibile ed è possibile questo mese. Potrebbe anche essere possibile questa settimana, ma non ci siamo ancora arrivati", ha dichiarato Coveney ai giornalisti al suo arrivo al Consiglio affari esteri dell'Ue a Lussemburgo. "Come ha detto ieri il (negoziatore Ue) Michel Barnier, c'è ancora molto lavoro da fare, quindi spero che oggi possiamo fare ulteriori progressi", ha proseguito. "Sulla Brexit meno diciamo ora meglio è", ha aggiunto, sottintendendo che si stanno svolgendo delicati negoziati, al momento tenuti nascosti. "Penso che sia abbastanza chiaro cosa stiamo cercando di fare, ma ora ci sono discussioni tecniche dettagliate e penso che dobbiamo dare il tempo e lo spazio perché ciò accada", ha concluso.

