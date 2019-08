Brexit, Irlanda: Da Londra nessuna alternativa credibile al backstop

di msr/scp

Bruxelles (Belgio), 30 ago. (LaPresse) - "Non è arrivato nulla di credibile da parte del governo britannico come alternativa al backstop. Se questo cambia, bene, lo valuteremo a Dublino e potrà essere una base di discussione a Bruxelles, ma deve essere credibile. Non basta parlare di 'rimuovere il backstop' e 'risolveremo la questione in futuro'". Così il ministro degli Esteri e del Commercio irlandese Simon Coveney a margine del Consiglio informale a Helsinki. Coveney ha aggiunto che le alternative al backstop devono essere "credibili e coerenti con l'accordo di recesso", negoziato per due anni, "che protegge l'accordo del Venerdì Santo", ma anche "l'integrità del mercato unico europeo e il ruolo dell'Irlanda e rispetta la decisione della Gran Bretagna di lasciare l'Ue".

