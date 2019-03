Brexit, intesa Ue per concedere a Regno Unito proroga al 22 maggio

di dab

Bruxelles (Belgio), 21 mar. (LaPresse/AFP) - I leader europei sarebbero pronti a offrire al Regno Unito due opzioni per un rinvio della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo. È quanto fanno sapere dalla presidenza francese. Se i parlamentari britannici la settimana prossima approveranno l'accordo di 'divorzio' raggiunto a novembre, la data della Brexit sarà rimandata al 22 maggio, ha riferito ancora la fonte. In caso di un nuovo rifiuto, Londra avrà tempo fino al 12 aprile prossimo per decidere di organizzare le elezioni europee. Secondo una fonte europea, quindi, il Regno Unito potrebbe beneficiare di un rinvio fino alla fine del 2019.

