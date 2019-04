Brexit, il Regno Unito fissa le Europee per il 23 maggio. Ma il governo: "Speriamo di non dover partecipare"

Il Regno Unito ha fissato per il 23 maggio la data per le elezioni europee. Vista la difficoltà nel superare lo stallo Brexit, Londra si prepara quindi a partecipare alle votazioni, anche se l'obiettivo resta quello di portare a termine il divorzio prima del 22 maggio. "Rimane l'intenzione del governo di lasciare l'Ue con un accordo prima del 22 maggio, in modo da non dover partecipare" alle elezioni, ha dichiarato a questo proposito una portavoce dell'esecutivo britannico.

La premier Theresa May spera di avere un accordo da presentare ai leader europei in occasione del summit di mercoledì prossimo, in cui dovrà assicurarsi un'altra proroga della Brexit per evitare che il Regno Unito lasci il blocco alla fine della settimana senza accordo. May ha chiesto uno slittamento fino al 30 giugno, ma la decisione deve essere presa all'unanimità dal Paese britannico e dai restanti 27 membri dell'Ue.

Intanto il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato che ogni decisione che verrà presa dall'Unione Europea in merito ad una proroga dipenderà dalle "garanzie britanniche per una leale cooperazione". "Ho appena parlato con Theresa May. La proroga della Brexit britannica sarà discussa in occasione del prossimo Consiglio europeo", ha twittato Rutte. "È fondamentale sapere quando e su quali basi il Regno Unito ratificherà l'accordo di ritiro, una decisione positiva dipende anche dalle garanzie del Regno Unito per una leale cooperazione", ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata