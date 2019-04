Brexit, il Parlamento inglese ha bocciato le quattro opzioni per un piano B

I deputati britannici hanno votato contro a maggioranza a tutte e quattro le 'opzioni B' per la Brexit. La Camera dei Comuni ha dunque bocciato i quattro possibili piani alternativi per la Brexit dopo aver respinto anche l'accordo del governo con l'Ue per tre volte. Proposte alternative per mantenere legami economici molto più stretti dopo la Brexit, tenere un secondo referendum o fermare la Brexit per evitare un divorzio da Bruxelles senza accordo, non sono riuscite a ottenere la maggioranza dei voti in Parlamento.

Ecco i quattro emendamenti bocciati: 1) quello presentato dal conservatore Ken Clarke per prevedere l'impegno a negoziare un'unione doganale "permanente e globale" con l'Ue (il 27 marzo bocciata per soli 6 voti); 2) la proposta presentata dal conservatore Nick Boles, detta 'mercato comune 2.0', che prevede adesione a European Free Trade Association (Efta) con partecipazione al mercato unico; 3) l'emendamento dei laburisti Peter Kyle e Phil Wilson per richiedere un referendum popolare a conferma di qualsiasi accordo approvato dal Parlamento; 4) quello della deputata dello Scottish National Party, Joanna Cherry, su una nuova proroga all'articolo 50 se l'intesa di May non sarà approvata entro due giorni dal 12 aprile e su una scelta tra no deal e revoce dell'articolo 50 in caso di no dall'Ue.

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 1 aprile 2019

Sconfortato il primo commento del portavoce del Parlamento europeo Guy Verhofstadt: "Una hard Brexit è diventata quasi inevitabile. Mercoledì il Regno Unito ha un'ultima possibilità di rompere l'impasse o affrontare l'abisso"

