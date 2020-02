Brexit, Guardian: Stop a ingresso con carta di identità. Sì solo a lavoratori qualificati

Il Regno Unito chiuderà i propri confini ai lavoratori non qualificati e a coloro che non sanno l'inglese. Queste alcune misure, anticipate dal Guardian, contenute nel piano post Brexit di revisione delle leggi sull'immigrazione che il governo britannico annuncerà oggi, con un sistema a punti in stile australiano. Alle frontiere non verranno inoltre più accettate le carte d'identità di paesi come Francia e Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata