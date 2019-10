Brexit, governo sospende la revisione dell'accordo con Ue

di dab

Londra (Regno Unito), 22 ott. (AFP/LaPresse) - Boris Johnson ha annunciato la sospensione della revisione dell'accordo sulla Brexit nel parlamento del Regno Unito, a seguito del rifiuto del programma di approvazione del governo, in attesa di una decisione degli europei su un possibile rinvio della data di uscita. Dopo questo voto che compromette gravemente le possibilità di ratifica prima del 31 ottobre, il primo ministro britannico ha detto ai deputati che avrebbe chiesto agli europei "le loro intenzioni" per il rinvio richiesto sabato. "In attesa della loro decisione, sospenderemo questa legislazione", ha detto.

