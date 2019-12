Brexit, governo Londra prevede visti in stile Usa per cittadini Ue

Lo annuncia il Segretario di Stato per gli affari interni del Regno Unito Priti Patel

Dopo la Brexit, per entrare nel Regno Unito i cittadini dell'Unione europea dovranno richiedere l'esenzione dal visto, in maniera analoga al sistema in vigore negli Usa. Lo ha annunciato la segretaria all'Interno di Londra, Priti Patel.

I cittadini europei, che ora hanno bisogno solo della carta d'identità per entrare nel Regno Unito, dovranno compilare un modulo online e sottoporsi a ulteriori misure di controllo con almeno tre giorni d'anticipo rispetto al loro viaggio, pagando per la procedura. Per Patel, questo metodo migliorerà la sicurezza delle frontiere britanniche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata