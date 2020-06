Brexit, Gb rimanda controlli doganali completi su merci: da luglio 2021

di scp

Torino, 12 giu. (LaPresse) - Controlli completi sulle merci che entrano nel Regno Unito non si applicheranno fino a luglio del prossimo anno. Il piano del governo, comunicato all'Ue e riportato dai media britannici, prevede tre fasi per i controlli alle frontiere dopo la Brexit. Una risposta "temporanea e pragmatica" per far fronte alla situazione delle imprese a seguito della crisi per il coronavirus. E i controlli completi potrebbero essere ulteriormente rimandati se ci fosse una seconda ondata di coronavirus, hanno indicato fonti. Il piano del governo prevede un'implementazione graduale dei controlli a gennaio, aprile e luglio del prossimo anno.

