Brexit, Gb: Non cambieremo nostra posizione con Ue

di lcl

Milano, 15 nov. (LaPresse) - "Stiamo lavorando per ottenere un accordo, ma l'unico possibile è uno compatibile con la nostra sovranità" che ci farà riprendere il controllo "delle nostre leggi, del nostro commercio e delle nostre acque. Questa è stata la nostra posizione costante sin dall'inizio e non la cambierò". Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore britannico David Frost che questo pomeriggio si incontrerà a Bruxelles con la controparte europea guidata da Michel Barnier per un nuovo round di negoziati sull'accordo commerciale post-Brexit.

