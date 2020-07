Brexit, Gb: Impossibile arrivare ad accordo con Ue per luglio

di lcl

Milano, 23 lug. (LaPresse/AP) - "E' chiaro che a luglio non raggiungeremo l'accordo" con l'Ue ma, "nonostante tutte le difficoltà, può ancora essere raggiunto a settembre e dovremmo continuare a negoziare con questo obiettivo in mente". E' quanto affermato dal capo negoziatore britannico David Frost in una nota diramata al termine del nuovo round di colloqui con l'Ue. "Abbiamo avuto discussioni costruttive" ma "permangono lacune nelle aree più difficili, tra cui la pesca", per questo "dobbiamo essere preparati a ogni possibile scenario". Il nuovo round di negoziati inizierà il prossimo 17 agosto, mentre lunedì il team dell'Ue si recherà a Londra per discussioni informali. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla squadra", ha detto Frost.

