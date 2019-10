Brexit, Francia: Accordo a portata di mano ma non è garantito

di scp

Parigi (Francia), 17 ott. (LaPresse/AFP) - Un accordo sull'imminente ritiro della Gran Bretagna dall'Ue appare "a portata di mano ma non è garantito". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri francese in vista del vertice a Bruxelles. "Speriamo in un accordo e se potesse arrivare nelle prossime ore sarebbe perfetto", ha dichiarato Jean-Baptiste Lemoyne alla televisione Public Senat, aggiungendo che il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe assicurarsi l'appoggio del Parlamento, riconoscendo in particolare che "dovrà negoziare con il partito unionista" dell'Irlanda del Nord.

