Brexit, Londra taglierà i dazi sulle importazioni in caso di 'no deal'

Il rischio di un 'no deal' sulla Brexit è sempre più alto dopo la nuova bocciatura del Parlamento e Londra inizia a correre ai ripari. Per evitare un balzo nei prezzi per i consumatori e una interruzione delle catene di fornitura, il Regno Unito taglierà i dazi sulle importazioni in caso di divorzio senza accordo, applicando un regime temporaneo che potrebbe durare fino a 12 mesi in attesa di definire tramite negoziati un sistema permanente. "Se usciamo senza un accordo, imposteremo a zero la maggior parte dei nostri dazi sulle importazioni, mentre terremo i dazi per le industrie più sensibili", ha spiegato il ministro delle Politiche commerciali, George Hollingbery, sottolineando che "questo approccio equilibrato aiuterà a sostenere i posti di lavoro britannici e a evitare potenziali picchi di prezzo che colpirebbero le famiglie più povere". Il nuovo regime non si applicherà ai paesi con i quali il Regno Unito ha accordi di libero mercato e a circa 70 paesi in via di sviluppo che hanno accessi preferenziali al mercato britannico.

Intanto, in attesa del voto sull'opzione 'no deal', il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, ribadisce che la responsabilità di trovare una via per sbloccare l'impasse "è del tutto del Regno Unito", mentre l'accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles "è, e resta, l'unico disponibile" per consentire un'uscita ordinata dal blocco comunitario.

Londra - prosegue Barnier, facendo riferimento in particolare al legame commerciale - "dovrà dirci che cosa vuole, qual è la sua scelta" sulla relazione post Brexit con l'Unione europea, perché questa possa esprimersi sull'eventuale rinvio della data del divorzio.

