Brexit, crescono i timori sul 'no-deal'. E Barnier propone a Londra di prorogare il periodo di transizione

Più tempo per provare ad uscire dall'impasse. Il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit, Michel Barnier, ha proposto di prolungare di un anno il periodo di transizione successivo all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea con l'obiettivo di sbloccare i negoziati. A renderlo noto fonti diplomatiche europee in vista del Consiglio Ue che si apre oggi a Bruxelles. L'eventualità di utilizzare un anno in più per negoziare sulle future relazioni tra Londra e l'Ue è volta soprattutto a risolvere la questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nodo principale delle discussioni.

Stasera i leader Ue ascolteranno cosa avrà da dire May; a seguire avranno una cena di lavoro a 27, quindi senza May, in cui stabiliranno se ci siano le condizioni per organizzare un summit straordinario a metà novembre. Opzione che ancora non è per nulla certa: pare che il vertice si farà se ci saranno alte probabilità di un accordo.

Negli ultimi giorni crescono i timori che si prospetti uno scenario di 'no-deal', cioè che Londra si ritrovi a dover uscire dall'Ue il 29 marzo del 2019 senza un accordo. "Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane e negli ultimi giorni per trovare un accordo globale per l'obiettivo di un ritiro ordinato del Regno Unito. Non ci siamo ancora", ha detto Barnier, aggiungendo che "restano diversi temi aperti, fra cui", appunto, "quello dell'Irlanda".

Il nodo dell'Irlanda. Questa è la questione cruciale sul tavolo: capire cosa fare del confine terrestre fra l'Irlanda, che è Stato membro dell'Ue, e la regione britannica dell'Irlanda del Nord. Londra e Bruxelles dicono che non vogliono l'imposizione di controlli al confine, per rispettare gli Accordi di pace del 1998, ma resta il problema di come raggiungere questo obiettivo vista la decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico Ue e l'unione doganale. È su questo scoglio che si erano arenati i colloqui domenica: una visita a sorpresa del ministro per la Brexit Dominic Raab a Bruxelles aveva fatto sperare, ma alla fine si era conclusa senza una svolta, sollevando dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo questa settimana.

Per risolvere la questione irlandese, il Regno Unito propone di restare allineato alle regole doganali dell'Ue fino alla firma di un accordo di libero scambio più ampio, in modo da evitare controlli delle merci alle frontiere. Ma i Tories pretendono che questo accordo sia limitato nel tempo, cosa che l'Ue non può accettare senza che sia accompagnato da una soluzione permanente.

