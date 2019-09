Brexit, Corbyn: Elezioni ma solo dopo aver evitato no deal

di scp

Milano, 24 set. (LaPresse) - "Questa crisi può essere risolta solo con elezioni, che devono aver luogo non appena la minaccia di questo governo di un disastroso no deal non viene eliminata". Così il leader laburista Jeremy Corbyn alla convention del partito a Brighton.

