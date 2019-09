Brexit, Corbyn: Da premier entro 3 mesi accordo con Ue e entro 6 referendum

di scp

Milano, 24 set. (LaPresse) - "Entro tre mesi dall'arrivo al potere, un governo laburista garantirà un accordo ragionevole basato sui termini che abbiamo a lungo sostenuto e discusso" e cioè "una nuova unione doganale, una stretta relazione con il mercato unico e garanzie di diritti e protezioni". Così il leader laburista Jeremy Corbyn alla convention del partito. "E, entro sei mesi dall'elezione, metteremo l'accordo in votazione pubblica così come l'opzione di rimanere" nell'Ue, ha aggiunto rilanciando un secondo referendum sulla Brexit, "come primo ministro laburista, mi impegno a compiere qualunque cosa la gente decida".

