Brexit, Commissione Ue: Siamo pronti per scenario no deal

di msr/scp

Bruxelles (Belgio), 19 set. (LaPresse) - "Meglio essere sicuri che avere rimpianti. Anche se un no deal non è uno scenario auspicabile, abbiamo fatto tutto il lavoro necessario per essere pronti per ogni eventualità, anche un no deal. I grandi leader raggiungono un accordo". Lo ha ribadito la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva a chi le chiedeva un commento sulle dichiarazioni del ministro britannico per la Brexit Steve Barclay, secondo cui l'Ue non è preparata a un'uscita del Regno Unito senza accordo.

