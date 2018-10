Brexit, Barnier: Questione irlandese può far fallire negoziati

di sgl

Parigi (Francia), 19 ott. (LaPresse/AFP) - Il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ha avvertito oggi che la questione del confine tra Irlanda e l'Irlanda del Nord può far naufragare i negoziati sull'accordo sulla Brexit. "La mia convinzione è che abbiamo bisogno di un accordo, anche se non sono sicuro che lo avremo. È difficile, ma possibile", ha detto Barnier a France Inter. "La risposta è sì", ha detto alla domanda se la questione irlandese possa far fallire i negoziati

