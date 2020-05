Brexit, Barnier: Pronti a tutti gli scenari, anche a no deal

di lcl

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Siamo preparati per tutte le opzioni", anche all'ipotesi di un no-deal. Lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier al termine della terza settimana di trattative sul futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito. "Sono ancora determinato ma non ottimista", ha detto Barnier sottolineando che il Regno Unito non ha ancora capito le effettive conseguenze che comporta l'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale.

