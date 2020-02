Brexit, Barnier: No accordo a ogni costo, vogliamo partenariato equo

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - L'Unione europea vuole concludere con il Regno Unito un "partenariato ambizioso e duraturo". Lo ha detto il caponegoziatore Ue della Brexit Michel Barnier. "Siamo pronti ad avviare una decina di tavoli negoziali" con il Regno Unito ma questo accordo, ha specificato Barnier "non verrà concluso a qualsiasi costo". L'Ue lavorerà per un partenariato "equo ed equilibrato". Il negoziato sarà "complesso e impegnativo, in un periodo di tempo molto breve prima dell uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall'unione doganale il 31 dicembre". Un periodo molto breve che, ha sottolineato Barnier "è stato scelto dal governo britannico e non da noi". In questo periodo così breve "non si può fare tutto, faremo del nostro meglio". Sarà una "trattativa complessa, impegnativa difficile, forse difficilissima che per riuscire dovrà avviarsi in un atmosfera di fiducia", nel "rispetto reciproco" e nel solco della dichiarazione politica già concordata con Londra. Da parte mia "Non parteciperò a nessuna forma di polemica, non ho tempo da sprecare nelle polemiche", ha sottolineato Barnier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata