Brexit, Barnier: Compiuti progressi ma resta ancora molto da fare

di lrs

Bruxelles (Belgio), 2 ott. (LaPresse/AFP) - Il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, ha dichiarato oggi che "resta ancora molto da fare" dopo aver ricevuto le proposte della Gran Bretagna per un nuovo accordo di uscita. "Sono stati compiuti progressi, ma per essere sinceri occorre ancora fare molto lavoro", ha detto ai giornalisti a Bruxelles.

