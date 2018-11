Brexit, c'è l'accordo sulle relazioni future Regno Unito-Ue. Ma restano i nodi Gibilterra e pesca

Continua la trafila per finalizzare il divorzio tra Regno Unito e Unione Europea. "I negoziati sono a un punto cruciale. Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito e applica il risultato del referendum (giugno 2016, ndr)", ha detto Theresa May nel suo discorso alla Camera dei Comuni, aggiungendo di essere "determinata a portarlo a termine".

La premier si è presentata di fornte al Parlamento britannico dopo che il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha confermato che i negoziatori dell'Ue hanno dato l'ok al testo sulla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra Londra e i 27 Paesi dell'Unione, ricordando che la bozza dovrà ricevere l'approvazione dei 27 leader nel vertice di domenica. Il testo, lungo 26 pagine, andrà approvato insieme all'accordo di uscita dall'Ue. Il documento "stabilisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile" in materia commerciale, di politica estera, di difesa e di sicurezza.

Tutto sembra procedere per il meglio e anche chi non è convinto potrebbe alla fine esserlo, come il premier spagnolo Pedro Sanchez, che minaccia di votare contro la Brexit al summit Ue di domenica se non verrà modificata la parte relativa allo status di Gibilterra: "Mercoledì sera ho parlato con lui (Sanchez, ndr) e sono fiduciosa sul fatto che potremo trovare una soluzione - ha concluso l'inquilina di Downing Street -. La sovranità britannica di Gibilterra sarà protetta".

Dalla bozza di accordo provvisorio per la Brexit, il periodo di transizione post divorzio, che dovrebbe durare dal divorzio del 29 marzo 2019 fino a fine 2020, potrà essere esteso "da un anno fino a due anni", cioè al massimo fino alla fine del 2022. Questo periodo di transizione deve permettere di preparare il post Brexit, in particolare la futura relazione economica e commerciale fra il Regno Unito e i 27 restanti Paesi Ue. Le questioni di Gibilterra e della pesca, invece, devono ancora essere risolte. "Sta agli Stati membri dell'Ue lavorare e arrivare a un'approvazione domenica", ha dichiarato il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, durante un punto stampa a Bruxelles.

Mercoledì May aveva incontrato per circa due ore il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, nella sede dell'esecutivo comunitario. Al termine di quell'incontro ha annunciato che tornerà a Bruxelles sabato, alla vigilia del summit Ue durante il quale i 27 dovrebbero dare luce verde all'accordo finale con il Regno Unito.

