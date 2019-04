Brexit, sottosegretario lascia il governo May: "No a nuovo rinvio"

Anche il sottosegretario britannico per la Brexit, Chris Heaton-Harris, si dimette dal governo di Theresa May, dopo che la premier ha annunciato che chiederà un nuovo rinvio del divorzio dall'Ue e che intende trovare un compromesso con il Partito laburista. In una lettera inviata a May, Heaton-Harris scrive che avrebbe voluto che il Regno Unito lasciasse l'Ue nella data di divorzio prevista inizialmente, cioè il 29 marzo, e aggiunge: "Semplicemente non posso sostenere nessuna ulteriore estensione" dell'articolo 50. Chris Heaton-Harris è il secondo membro del governo a dimettersi a seguito dell'annuncio di May, dopo il sottosegretario per il Galles Nigel Adams. Quest'ultimo aveva spiegato di essere contrario all'apertura di May al Labour di Jeremy Corbyn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata