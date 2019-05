Brasile, spari in un bar: 11 morti

Un gruppo di 7 uomini armati ha aperto il fuoco in un locale di Belem, nel nord del Paese, prima di darsi alla fuga

Almeno 11 persone sono state uccise domenica sera da un gruppo di uomini armati che ha aperto il fuoco in un bar a Belem, nel nord del Brasile, prima di scappare.

"C'era una festa, molta gente è riuscita a fuggire dal retrio" dello stabilimento, ha dichiarato Ualame Machado, un funzionario del Ministero della Pubblica Sicurezza (Segup) dello Stato di Para, di cui Belem è la capitale. "Undici morti sono state confermate, così come un ferito da proiettili", ha aggiunto. "Quasi tutte le vittime sono state colpite in testa", ha continuato Machado, aggiungendo che le autorità indagano in "tutte le piste", compreso il traffico di droga.

Le vittime sono sei donne, tra cui la proprietaria del bar, e cinque uomini. Secondo quanto riferito, le uccisioni sono state portate a termine da sette uomini armati che poi sono fuggiti a bordo di motociclette e tre auto. Il locale si trova in un'area densamente popolata di Belem.

Lo stato amazzonico di Para è l'ottavo stato più violento del Brasile, con un tasso di 53,4 omicidi ogni 100.000 abitanti, superiore al tasso nazionale di 30,8, secondo i dati del Forum delle ONG 2017 Pubblica sicurezza, che raccoglie cifre ufficiali. Belem, una città di quasi 1,5 milioni di abitanti, è la terza capitale regionale più violenta del paese, con 67,5 omicidi per 100.000 abitanti, dietro Rio Branco (83.7) e Fortaleza (77, 3).

Gli omicidi sono aumentati negli ultimi anni nelle periferie delle grandi città, insieme allo sviluppo di milizie narcotraffico e, più recentemente, di parapolizia in lotta per il controllo di questi territori. Nel mese di gennaio 2017, 28 persone sono state uccise a Belem nelle 24 ore successive all'assassinio di un poliziotto. Il Brasile ha uno dei più alti tassi di omicidi al mondo - per lo più armi da fuoco - con 64.000 nel 2017, tre volte il livello endemico di violenza stabilito dall'ONU.

