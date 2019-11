Bolivia, Senato approva disegno legge per nuove elezioni

di vln

La Paz (Bolivia), 23 nov. (LaPresse/AFP) - Il Senato della Bolivia ha approvato un disegno di legge che richiede nuove elezioni, dopo settimane di disordini che hanno lasciato decine di morti. Ora, dopo l'attesissimo voto del Senato, che è stato trasmesso in diretta, il disegno di legge verrà inviato alla Camera dei deputati per l'approvazione. Se anche qui otterrà il via libera, il testo andrà al presidente ad interim Jeanine Anez per essere firmato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata