Bolivia, il presidente Morales si è dimesso e ha lasciato il Paese

Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha annunciato le sue dimissioni. L'ormai ex leader del Paese sudamericano ha lasciato La Paz e potrebbe chiedere rifugio in Argentina. Dopo le crescenti contestazioni in seguito alla sua rielezione, nelle scorse ore, anche i vertici delle forze armate boliviane avevano chiesto a Morales di lasciare. "Dopo aver analizzato la situazione chediamo al presidente di dimettersi per permettere il mantenimento della stabilità per il bene della Bolivia" le parola del generale Williams Kaliman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata