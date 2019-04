Boeing, Ethiopian accusa: "L'equipaggio ha seguito le procedure"

Le prime risultanze delle indagini tecniche sul disastro in cui sono morte 157 persone. I piloti hanno ripetuto più volte quanto raccomandato dai produttori dell'aereo ma non sono riusciti a controllarlo. "Il sistema va rivisto"

L'equipaggio dell'aereo Ethiopian Airlines (un 737 Max) che si è schiantato a febbraio in Etiopia uccidendo 157 persone "ha ripetutamente attuato le procedure raccomandate da Boeing, ma non è riuscito a controllare il velivolo". Lo ha dichiarato la ministra dei Trasporti etiope, Dagmawit Moges, presentando i risultati dell'indagine preliminare sul disastro. Il rapporto, ha aggiunto Moges, afferma che "il sistema di controllo di volo dell'aereo debba essere rivisto dal produttore".

"Siamo molto orgogliosi del fatto che i nostri piloti abbiamo seguito le procedure di emergenza e dell'alto livello delle loro performance in queste situazioni d'estrema difficoltà". Lo ha dichiarato il ceo di Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, parlando dei piloti dell'aereo Boeing 737 che si è schiantato in Etiopia a febbraio, causando la morte di 157 persone. "Tutti noi di Ethiopian Airlines stiamo ancora attraversando un profondo lutto per la perdita dei nostri cari, vorremmo esprimere la nostra più sentita simpatia e condoglianze alle famiglie, ai parenti e agli amici delle vittime", ha aggiunto GebreMariam

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata